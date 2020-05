Chapelles et calvaires : leur restauration ... un vrai chemin de croix

Calvaires et chapelles sont légion en Anjou. Elles mobilisent des bénévoles pour leur restauration et leur mise en valeur. Le Prince et la Princesse de Béthune, président l'association des chapelles et calvaires de l'Anjou, crée en 1980, Etienne Wacquet, conservateur départemental, donne un aperçu de l'intéret patrimonial et artistique de ce qu'on nomme le "petit" patrimoine".