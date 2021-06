Château de Mortiercrolles : la passion d'un couple !

Le château de Mortiercrolles se trouve à la limite de l'Anjou et de la Mayenne. Derrière un écran de verdure, on découvre les remparts briques et tuffeau de cette forteresse construite par Pierre de Rohan. Propriété du département de Mayenne, il était à vendre. M. et Mme Billiard, parisiens, se sont pris de passion pour un site dont il ne restait qu'un tiers des bâtiments. Quelques années plus tard, au prix de lourds investissements, le site revit. La restauration conjugue le respect de l'histoire, et la beauté de l'architecture. Les propriétaires racontent le quotidien d'une passion, qui a conquis aussi leurs enfants ! Et qu'ils partagent avec le public car le site est ouvert tout l'été à la visite.