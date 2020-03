Châteaux à vendre ! Qui achète aujourd'hui ?

1500 châteaux sont à vendre aujourd'hui. Gonzague Le Nail, agent immobilier spécialisé sur ce creneau, raconte le profil de ceux qui achètent. Car, avant, on héritait d'un château; actuellement, on l'acquiert. A quel prix et pourquoi ? Les étrangers sont majoritaires pour s'installer dans ces demeures ancestrales, qui sont souvent réduites aux batiments et à leurs parcs. Alors qu'avant , les terres faisaient vivre le château .