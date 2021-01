Chistiane Stutzmann, soprano dramatique lorraine (1ère partie)

Christiane Stutzmann est née à Pont-à-Mousson et sa carrière s'est déroulée sur les plus grandes scènes européennes. Après avoir étudié le piano et l'orgue au conservatoire de Nancy, elle s'est orientée vers le chant qu'elle a étudié au conservatoire à Paris. Très vite elle s'est retrouvée sur les scènes des opéras français. Son répertoire compte 53 rôles.