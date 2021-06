Christophe Lebreton, un Blésois Bienheureux. Avec Mgr Verrier.

"Christophe Lebreton est né le 11 octobre 1950 à Blois et demande à rentrer au petit séminaire en sixième pour devenir prêtre, missionnaire. A la fin de 1972, il prend conscience que seul le Christ peut accueillir l’amour qui est en lui, le désir de justice et de paix. Après avoir découvert le Père de Foucauld, il part en Algérie et entre au monastère de Tamié en 1974. Arrivé en 1987 au monastère Notre-Dame-de-l’Atlas, il est ordonné prêtre le 1er janvier 1990. Il est enlevé dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 avec six de ses compagnons, et tué comme eux en mai 1996. Le pape François reconnaît le 26 janvier 2018 qu'il est mort en martyr".