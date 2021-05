Tous les vendredis à 19h18

Cette nouvelle chronique va ravir les « curieux des choses limousines, des vieux usages et des expressions du terroir. » Elle ouvrira notre patrimoine culturel à bien des nouveaux venus dans notre région. Et d’après ce que l’on dit, de plus en plus nombreux par les temps qui courent. Les « mots d’écrit du Père Menfouté » ont été publiés dans le journal La Croix de Limoges entre les années 1920 et 1940 et édités en quatre volumes de 1931 à 1944.