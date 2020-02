Le cimetière monumental de Rouen vient d'obtenir le label "cimetière remarquable d'Europe", Guy Pessiot nous en parle et Jean Braunstein évoque d'autres cimetières en Normandie (Aître St Maclou et cimetière St Sever à Rouen, Aître de Brisgaret et cimetière Ste Marie au Havre, cimetières militaires allemand et américain dans le Calvados, cimetière marin de Varengeville.