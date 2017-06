Circulez, y a tout à voir... c'est (presque) la dernière...

Après trois ans de découvertes et de déambulations dans les rues de Liège et des environs, Circulez, y a tout à voir se retire sur la pointe des pieds... C'est la dernière d'une belle aventure qui se termine et pour l'occasion, nous feuilletons le grand album des souvenirs de trois saisons pleines de belles rencontres, de moments d'émotion et même d'exploits sportifs, si si...



Merci à tous et n'oubliez pas ici ou ailleurs, circulez, y a tout à voir!