Claude Expilly un brillant juriste

Il s'inscrit au barreau de Grenoble se faisants remarquer par ses brillantes plaidoiries... souvent déclamées en vers, ce qui attira l'attention de Lesdiguiéres qui se l'attacha à ses cotés, prenant part à des combats dont il faisait ensuite le compte-rendu en vers. C'est ainsi que l'on peut aujourd'hui connaitre le déroulement de la bataille de Pontcharra...en vers! Et c'est à travers ses poésies que l'on peut connaitre aujourd'hui les détails intéressants de la vie et des exploits du célebre chevalier Expiley et l'auteur de nombreux recueils poétiques, qui nous font découvrir la vie à son époque.