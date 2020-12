Coiffe de Catherinette et Crosse de Saint Nicolas

Ces coiffes bicolores jaunes et vertes étaient arborées par les filles de 25 ans et plus, encore célibataires, le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine et patronne des filles à marier. Les hommes célibataires de plus de 30 ans ont aussi droit à leur coutume avec le "port de la crosse de Saint Nicolas" que l'on fête le 6 décembre.