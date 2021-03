A comme alpha

Les chrétiens ont déjà entendu cette expression de l’Apocalypse : « je suis l’alpha et l’oméga dit le seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. »

Elle fait directement référence au Christ. Regardons de plus près. A Noël nous parlons du Verbe fait chair, de la Parole de Dieu faite homme. Alors nous pouvons faire le lien avec le récit de la Genèse, où Dieu crée par sa Parole en séparant le jour de la nuit, la terre et la mer… Dieu crée par sa parole en nommant tout ce qui existe. C’est en effet en nommant les choses qu’on les fait exister, sinon pourquoi l’homme aurait-il, à l’image du Dieu créateur, nommé toute chose qui existe et tenté de définir ce qu’il ne connait pas encore ?