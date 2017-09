Comment les Français peuvent-ils être plus européens

L'ambition européenne dessinée par Emmanuel Macron hier à la Sorbonne ne deviendra réalité que si cette volonté politique est partagée par les autres chefs d’État. Le président de la République a énoncé des propositions pour approfondir la construction européenne: budget commun, force commune, alignement d’un certain nombre de taxes... Propositions qui resteront lettre morte sans l'adhésion populaire.

Et s'il fallait passer par la culture pour renforcer le sentiment européen des Français? C'est justement sur ce thème que le Collège des Bernardins organise mercredi 27 septembre la table-ronde "Quelle Europe de la culture voulons-nous?", en partenariat avec les Semaines Sociales de France.



L'histoire de la France et des Français n’est pas circonscrite aux frontières hexagonales: elle se déploie au sein de l'Europe

Le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, "un discours important"

Comme l'a fait comprendre Emmanuel Macron dans son discours, l'Europe est une idée. Une idée "vieille de plus de 800 ans", ajoute Antoine Arjakovsky. Le président de la République a consacré la première partie de son élocution à l'histoire. "Il sent la nécessité de repartir de ce qu'est l'Europe", pour l'historien qui juge ce discours "important".



L'histoire de l'Europe, un passé complexe, une richesse commune

Renforcer la conscience européenne de la France passe par la construction d’un récit commun. Il ne s’agit pas d'instrumentaliser l'histoire mais de faire émerger une histoire commune. L'histoire de la France et des Français n’est pas circonscrite aux frontières hexagonales: elle se déploie au sein de l'Europe. L'histoire de notre continent est riche d'un "passé complexe, turbulent", comme l'explique Mauve Carbonell. "Je me sens européen aussi parce que j'ai vécu en 1989 la chute du mur de Berlin", confie Antoine Arjakovsky. Parce que l'étude de la mémoire et de l'histoire a toutes les vertus, le Collège des Bernardins a lancé un programme de recherche sur deux ans, "Passé et avenir de la civilisation européenne".



comment peut-on être européen?

"Être Européen, c'est sentir qu'on a plusieurs peaux, c'est comme une toile avec plusieurs couleurs", confie Antoine Arjakovsky. Pour les jeunes générations aujourd'hui le défi est double: faire aimer l'histoire de l'Europe et (r)éveiller une curiosité pour ce qui se passe au-delà de nos frontières. À une époque où la question de l'identité revient sans cesse, leur dire que l'on peut être profondément français, profondément européen, citoyen du monde, et que tout cela ne s'exclut pas. Une conviction au cœur de l'idée européenne.