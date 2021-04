Comment va l'Occitan Nissart ?

l'Occitan, c'est avant tout plusieurs formes en fonction de la géographie: le nissart, le gascon, le languedocien, le provençal, l'auvergnat, le limousin, le vivaro-alpin... Une loi votée à l'Assemblée Nationale protège les langues régionales. Mieux, elle en fait la promotion. Déposée par le député Molac, elle a été adoptée le jeudi 8 avril.

Deux dispositions ont une grande importance. L'instauration de l'enseignement immersif (effectué pour une grande partie du temps scolaire dans une langue autre que la langue dominante) et celui d'un forfait scolaire. Ce forfait va obliger les communes à sortir le portefeuille de la poche pour financer la scloarisation des élèves en langue régionale dans le privé.

Pour autant, à Nice, les familles qui transmettent le Nissart sont de moins en moins nombreuses. Et le maintien d'une langue dans la catégorie "vivante" se joue plus dans le cercle familial que sur les bancs de l'école.

On en parle avec Christou d'Aurore, professeur d'Occitan et président de l'association Nissa Pantai avec Stèvelan Chaizy-Gostovitch.

