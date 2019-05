Dans les pas de Michel Ragon à Fontenay-le-Comte

Michel Ragon, une personnalité riche : romancier, mi-ethnologue mi-historien, passionné de littérature prolétarienne, critique d’art reconnu, historien de l’architecture moderne. Et pourtant l’homme s’est fait tout seul et a gravi les marches de la reconnaissance par le travail et les amitiés. Il a démontré dans son œuvre un attachement viscéral à ses racines vendéennes. Nous partons sur les traces de ces racines, de cette histoire familiale, qu’il a décrite avec précision dans plusieurs de ses ouvrages, à travers les rues de Fontenay-le-Comte. Une ville vendéenne qui l’a vu grandir. Des rues, des lieux, certains disparus, qu’il a fréquenté pendant toute son enfance jusqu’à l’âge de 14 ans.