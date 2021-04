Dans les rues d'Alençon, dans les pas de Louis et de Zelie 5/5

Dernière étape cette semaine dans Impressions normandes en visite à Alençon à la suite des parents de sainte Thérèse : Louis et Zélie Martin. Ils y vécurent jusqu'en 1878, mort de Zélie. Après la maison natale de Thérèse, l'horlogerie de Louis et le pont gallo-romain qui enjambe la Sarthe où il rencontra Zélie, Guillaume Desanges et Guy Fournier nous attendent au pied de l'église Notre Dame...