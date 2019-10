De Berulle le premier président du parlement du Dauphiné

Il joua un rôle trés important à la révolution, refusant d'enregistrer les édits de Louis XVI, s'opposant au duc de Clermont-Tonerre, commandant les troupes royales en Dauphiné. Ce qui est à l'origine de la journée des tuiles prélude à la révolution française. Plus tard il fut arrêté sous la terreur et inculpé d'un prétendu complot et condamné à mort. Il monta sur l'échafaud en 1794. Trois jours avant le 9 thermidor, qui aurait fait de lui un héros.