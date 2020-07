De la Renaissance au 18eme siècle

Tous les samedis à 9h

De la Haute Antiquité à nos jours, entretiens entre Régine Acquier et Martine Biard, grâce aux témoignages laissés et aux événements marquants relatifs à la perception et au ressenti des odeurs selon l'évolution de la société et le fruit de la recherche scientifique actuelle pour commenter une histoire attrayante des parfums à travers des personnages emblématiques ou une époque, ici comme ailleurs.