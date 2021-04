Découverte de l'artiste Dady Nganka

Dady Nkanga est un artiste habité par son art, habité par son temps et par sa riche vie intérieure. Ses oeuvres, peintures et sculpltures sont là pour en témoigner.



Ayant du fuire son pays, il n’a pas pour celà fui sa culture, qui est culture du monde culture où les couleurs ne s’opposent mais renvoient à la complexité de notre vie humaine.



Ses oeuvres ont été exposées à l’Alambik, au Mans, et une interview dans la revue Maine Découvertes nous permet de découvrir cet homme peu ordinaire.