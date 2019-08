Découverte de la Vallée des Traouiero partie 2

Suite et fin de la découverte de la vallée des Traouiero, sur les pas de la guide Chantal De Guido. Géologie, botanique et légendes propres à la vallée, cet espace naturel protégé n'aura plus de secrets pour vous. Au programme, une grande balade au fond de la vallée, le long du cours d'eau du Kérougant.

Un reportage d'Emeline Mauro.



La vallée des Traouiero se visite le mercredi après-midi au départ du moulin à marée de Trégastel, pour plus d'informations contactez la guide au 06 75 87 58 28.