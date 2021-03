Découverte et visite de l' Abbatiale de Saint-Guilhem-le-désert 2/2 : L'orgue

Dans le cadre de la découverte de l' abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, véritable joyau de l’art roman en compagnie de Joseph Brémond et Soeur Sabine et de Frédéric Munoz découvrons et surtout écoutons les sons, les perles que va nous jouer notre organiste titulaire qui fait le plaisir de nous accompagner…