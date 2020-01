Déodat Guy Sylvain Tancrède de Dolomieu est né à Dolomieu prés de Tour-du-Pin en 1752. Il parcourut de nombreux pays européens, marteau à la main et enrichit abondamment cette science. une pierre prélevée dans les Alpes italiennes l'interessera beaucoup. Ses collègues la baptiserent: Dolomie, en sont souvenir. Et au massif calcaire où elle avait été prélevée on donna le nom de Dolomite. Dolomieu se passiona aussi pour les tremblements de terre. Il enseigna à l'Ecole des Mines à Paris. Il s'éteignit à 51ans, alors qu'il avait beaucoup de projets en tête.