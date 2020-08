Des violettes impériales entre Eugénie et Victoria

Voici le XIXème siècle tout en contraste : à la fois puritain et scandaleux et cela se répercute dans l'emploi des parfums : soit aucun, soit le complice de comportements illicites, dissimilant le vice... Nous parlons de l'histoire du Patchouli, de l'impératrice Eugénie, de son parfumeur Pierre François Guerlain; puis de l'impératrice Victoria et du style anglais "élégance et raffinement" avec les senteurs naturelles et florales (et en 1897 le savon Violette du jubilé - 60 ans du Règne de Victoria - de la maison Roger & Gallet).