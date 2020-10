Du vélocipède à la bicyclette

L'ancêtre de notre bicyclette, la draisienne qui, dotée de pédales fut appelée vélocipède, a fait rapidement des adeptes, mais fut aussi à l'origine d'un certain nombre d'accidents car elle n'était pas encore dotée de freins. L'opinion pubique demandait son interdiction. C'est un grenoblois qui intervint partout pour défendre l'engin de locomotion : Ernest Dumolard, président du vélo-club grenoblois et vice-président de l'Union Vélocipédique de France. Il écrivit dans de nombreux journaux, donna partout des conférences. Le "vélo" fut sauvé. Il fut tout de suite doté de freins et la toute première course de descente connut un succès mondial dans la descente de Laffrey.