Ecole de Médecine Navale - ROCHEFORT

C'est sous Louis XV en 1722, que fut fondée l'Ecole de Médecine Navale de Rochefort, hébergée dans une aile de l'ancien hôpital maritime et transformée aujourd'hui en musée. Son premier objectif fut de former des chirurgiens prêts à affronter les difficiles conditions à bord des navires, et à opérer comme sur les champs de bataille. C'est pourquoi les barbiers habiles à couper, tailler furent les premiers élèves...

Puis au cours des années, cette Ecole d'anatomie et de chirurgie devint un brillant pôle scientifique, la fonction de ces médecins officiers devenant indissociable de elle des explorateurs, avant de fermer ses portes en 1967.

Vous y découvrirez une atmosphère étonnante notamment dans la bibliothèque aux 25 000 ouvrages, des organes réels comme un intestin de scorbutique, et bien d'autres choses encore....

Ne manquez pas les commentaires de Charlotte Drahé, administrice de ce Muséen intarissable et passionnante...