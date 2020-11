Edouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1863, Musée d’Orsay

J'ai choisi ce tableau pour vous parce que c’est un tableau de plein air, de quoi nous faire prendre l’air à l’aube d’une nouvelle semaine de confinement.

Un jalon important dans l’histoire de l’art

Elle est même au centre d’un maillage incroyable d’œuvres. Ce tableau est inspiré par l’art de la renaissance italienne, son peintre a souhaité faire une version moderne du concert champêtre de Titien. On y retrouve la forêt, les hommes, les femmes et le point d’eau et surtout une certaine nonchalance, une douceur de vivre. Ce tableau fait également écho à la Partie carrée de Watteau et à celle de Tissot. Le peintre donnera lui aussi ce titre à son tableau ce qui ne fera qu’accentuer l’odeur de luxure de ce tableau. Si le peintre connait bien l’art ancien, sa toile va avoir une descendance nombreuse jusqu’à dans l’art très contemporain.

La scène peinte se déroule dans un sous-bois, on voit des arbres, une mare avec une barque et si on lève les yeux tout en haut du tableau au centre on aperçoit un oiseau, ailes ouvertes, ventre rouge. Il est tellement détaillé qu’on arrive à deviner qu’il s’agit d’un bouvreuil pivoine. Comme un écho on retrouve un autre animal en bas du tableau, il s’agit d’une grenouille. Elle est peinte à gros trait, elle ne se détache presque pas de l’herbe tendre. Cette grenouille est peut-être une référence, un qualificatif pour les femmes de ce tableau puisqu’au 19e ce mot désigne les femmes de peu et les prostituées.

Le premier plan

C’est ma partie préférée du tableau, on voit tout ce qu’il faut pour un pique-nique. Il y a d’abord un panier en osier renversé sur une robe bleue à pois. Autour de lui il y a des cerises, d’autres fruits, une miche de pain ou peut-être est-ce un pâté en croute. C’est une vraie nature morte.

Les personnages ont choqué

Les personnages peints ont choqué. Ils sont quatre, organisés en pyramide. On connait leurs noms : tout d’abord le beau-frère du peintre : Ferdinand Leenhoff, son petit frère : Eugène, sa modèle préférée Victorine Meurent et Alexandrine-Garbrielle Meley qui deviendra plus tard Alexandrine Zola. Ce sont surtout les femmes qui ont choqué. En effet Victorine meurent est nue, très nue absolument nue. Le peintre ne cherche pas à idéaliser son corps, c’est un corps de vrai femme avec des plis dans le cou, sur le ventre. Sa peau pâle est très présente et puis surtout elle nous regarde, nous le spectateur droit dans les yeux. Les hommes eux discutent entre eux. Tandis que la deuxième femme qui est bien trop grande pour la perspective, se baigne vêtue d’une simple chemise.

Il s’agit du fameux Déjeuner sur l’herbe d’Edouard Manet, peint en 1863 et exposé au Salon des refusés. On pourra le voir après le confinement au Musée d’Orsay, pendant que vous y êtes aller dire bonjour à l’Olympia qui peint la même femme : la peintre et modèle : Victorine Meurent.