Eglise Saint Eutrope : un joyau médiéval saintongeais

Venez en compagnie de Cécile Trébuchet, guide conférencière, découvrir l'originalité et la splendeur de cette église quasi millénaire, puisque bâtie en 1081 !

Vous y apprendrez, qu'à cet emplacement existait déjà au VI ème siècle un premier sanctuaire dédié à St Eutrope, évêque et premier évangélisateur de Saintes, et puis comment une nouvelle basilique va être construite et confiée à l'abbaye de Cluny pour y accueillir les pélerins en route vers St Jacques.

Laissez vous surprendre surtout pas l' atmosphère indéfinissable de la crype, puis par les magnifiques chapiteaux historiés de l'église haute, sans oublier le clocher gothique offert par Louis XI...

St Eutrope, bien qu'ayant été sévèrement mutilée au XIX n'en reste pas moins élégante, imposante, et est considérée comme le point de départ de l'art roman saintongeais.