Eglise St Saturnin à Tourbes

Après un regard sur le développement récent de Tourbes, on présente les diverses étapes de la construction de cette église. Elle a été lourdement démolie par les troupe huguenotes et rebâtie à l’identique sous l’impulsion de Jean et Clément de BONSI, évêques de Béziers au XVIIe siècle. elle renferme de beaux tableaux et statues. La vie paroissiale est rattachée à Pézenas mais conserve des fêtes locales très suivies.