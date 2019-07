Elena Anton : Récit d'une trufficultrice et oléicultrice passionnée

La truffe est appréciée depuis l'Antiquité et apparaît en France pour la première fois sur la table de François 1er.



Nul ne sait quelle mystérieuse alchimie fait pousser la truffe, mais il semble que le terroir d’Argeliers soit propice à son développement. Depuis toujours, les gens du coin l’ont ramassée, surtout pour leur consommation personnelle même si certains la revendaient pour « arrondir » leur fin de mois. Le fameux Marcelin Albert, le chantre de la viticulture méridionale, aurait même joué les négociants au début du siècle dernier.



C’est la passion pour ce trésor si savoureux qui m’a poussée à reprendre les parcelles abandonnées de mon arrière-grand-père puis à acheter d’autres terres sur les contreforts du Pech de Bize pour y replanter les chênes mycorhizés sous lesquels nait la Tuber melanosporum, la truffe noire.



Cette passion, je vous propose de venir la partager avec moi lors de journées ou de week-end au domaine. Vous y découvrirez le plaisir de caver (chercher) sous les chênes, de suivre le travail du chien truffier et de gratter la terre pour en extraire votre première truffe. Vous pourrez alors juger de son aspect, de sa couleur et sentir l’arôme incomparable qui ont donné à ce champignon le nom de diamant noir



Le Mas d'Antonin

Elena ANTON-MARTY

Lieu dit "Les Pailhes"

11120 ARGELIERS (Aude)

T. : 06 14 28 11 42