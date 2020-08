"Embarquement immédiat" à Haliotika au Guilvinec

Quel est le quotidien des marins pêcheurs sur les bateaux? Quand et où dorment-ils ? Comment gardent-ils le poisson au frais?... Toutes les réponses à ces questions (et bien d'autres encore!) se trouvent à Haliotika, au Guilvinec. La Cité de la Pêche propose cette année une nouvelle exposition immersive : "Embarquement immédiat". Nous la découvrons avec Marion Watras et sa guide, Marine Drugeon.