Emmanuel Hédon et Auguste Loubatières, pionniers de la recherche sur le diabète

Michel Voisin et le professeur Thierry Lavabre-Bertrand poursuivent leur cheminement dans l'histoire de la Faculté de Médecine de Montpellier, à l’occasion de la commémoration de son huitième centenaire. ils nous parlent aujourd’hui de la contribution de deux grands chercheurs dans la compréhension du diabète: les professeurs Emmanuel Hédon et Auguste Loubatières. Le travail conjoint du chercheur, du physiologiste et du clinicien a débouché sur la découverte de l'effet hypoglycémiant de certains sulfamides.