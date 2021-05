En avant la musique !

Parmi les plus importantes, on peut citer l'Orphéon, l'Harmonie de Grenoble, les Trompettes Grenobloises, l'Écho des Alpes, Le Rallye-Cor, l'Écho de la Tronche et l'Écho des Cuves de Sassenage. Les régiments en garnison possédaient aussi souvent des sociétés de musique ; Notemment le 4ème Genie, et les Chasseurs Alpins. Aussi, de très nombreux concerts étaient donnés (un minimum à 3 concerts par semaine à Grenoble à la belle saison) ainsi que des retraites aux flambeaux. Pendant l'été, un grand festival réunissait au Jardin de Ville de Grenoble toutes ces musiques.