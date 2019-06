Evolution du commerce

Tous les 1e jeudis de chaque mois à 20h00, rediffusion les samedis à 17h30

Figuerolles, quartier de Montpellier célèbre par sa vie sociale à la fois intense et mouvementée, défrayait sans cesse la chronique. Voici donc la présentation du Figuerolles le plus méconnu, le quartier ancien, ses histoires et ses personnages si hauts en couleur.