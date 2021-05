Expo au musée gallo-romain de Tongres 01

Comment vivait-on réellement à l’époque romaine, à Rome et loin de là?? Les Romains répondent eux-mêmes à cette question dans le cadre de cette exposition unique : jeunes et moins jeunes, riches et pauvres. Leurs témoignages sincères vous ramènent 2?000 ans en arrière. Explorez l’Empire romain et admirez 250 chefs-d’œuvre du British Museum, dans un décor chaleureux et tout en sobriété. «?Face à face avec les Romains?» : une expérience enrichissante pour toute la famille.