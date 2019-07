Exposition Voilé-e-s Dévoilé-e-s au Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse

Art, traditions religieuses et réflexions théologiques : RCF pays de l’Ain s’associe au monastère royal de Brou à l’occasion de l’exposition « Voilé.e .s dévoilé.e.s ». Des visites culturelles et interreligieuses sont organisées et guidées à plusieurs voix : Jérôme Pontarollo, médiateur culturel au monastère Royal de Brou, Françoise Mési pasteure protestante et membre du Conseil d’Administration de RCF Pays de l’Ain et Abdelkader LAGRAA, français musulman de Bourg. Une occasion de croiser et d’ouvrir les regards sur cet attribut vestimentaire

Date des visites : Mardi 2 juillet, mercredi 7 et mercredi 21 août et mercredi 18 septembre à 10h, samedi 24 août et samedi 31 août à 10h

Renseignement auprès de RCF Pays de l'Ain

Réservation obligatoire (25 places par visites) 04 74 21 19 22 ou par mel

Tarif unique : 12 €