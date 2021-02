Nous voici partis aujourd’hui à la découverte du pays d’Eymoutiers. Ce pays fait partie d’une entité appelée « Monts et barrages » ; c’est toute une région d’eaux vives, de cascades, de forêts qui ont inspiré Georges Emmanuel Clancier, cet écrivain et poète limousin, qui a notamment écrit à son sujet: « Terre ancienne qui suscite le songe et dont la beauté n’est jamais voyante ni frivole, mais voilée de grâce et de mystère. »