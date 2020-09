Fontenay-le-Comte, ville capitale à travers les siècles

Plus qu’une ancienne capitale, celle du Bas-Poitou, Fontenay-le-Comte est une ville nimbée d’une lumière douce et constellée de richesses architecturales qui en font une cité à la fois attachante, humaine et de grande importance patrimoniale. Parler de Fontenay-le-Comte se résume souvent à évoquer les figures humanistes du XVIe siècle et à y associer un «? âge d’or » pour la ville. La réalité est bien plus complexe avec une situation politique et économique très confortable dès le Moyen Âge ainsi qu’une physionomie architecturale et urbaine héritée des ?XVIIe et XVIIIe? siècles. Ville de passage, de foires et d’enjeux politiques, Fontenay-le-Comte est également un exemple type de l’évolution d’une petite cité provinciale face à de grands courants nationaux et européens.