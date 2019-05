Un maire de Metz sous la Révolution

Raymond Mondon, Jean-Marie Rausch, Gabriel Hocquard, Paul Vautrin, Félix Maréchal : parmi les maires ayant présidé aux destinées de leur ville, les Messins retiendront longtemps encore ces noms auxquels sont liés l’histoire et le développement de Metz. Et puis il y a les oubliés, forcément… Parmi eux, une personnalité dont je voudrais parler aujourd’hui, François Paul Nicolas Anthoine (Anthoine avec th), qui fut maire de la ville entre juillet et septembre 1792, en plein cœur de la Révolution, mais qui aurait pu avoir aussi un destin national si la maladie et la mort ne l’avaient pas fauché à l’âge de 35 ans.