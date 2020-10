Le Père Paul Baudiquey (1926-2001) avait consacré sa vie à la transmission et à la connaissance de l'art. Il avait une passion pour deux artistes : Rembrandt et Rouault. Thierry Lyonnet l'avait interviewé pour l'émission L'Art et la Foi sur ce grand peintre. Nous vous proposons de réentendre ces deux émissions.

Émission d'archive diffusée en 2011