Tous les vendredis à 11h00

Les siècles qui nous précèdent sont pleins de légendes et de mystères, mais aussi de destinées bien réelles et tout à fait étonnantes. Cette geste, cette histoire lyrique et édifiante, nous fait remonter notre histoire vendéenne, reprenant vie le temps d’une émission. Une manière se ré-enraciner, à travers des histoires toujours différentes, contées et mises en onde pour les auditeurs.