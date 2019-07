Grand Est Mondial Air Ballon 2019 à Chambley Planet'air

Radio Guidage au Grand Est Mondial Air Ballon sur la base de Chambley Planet'air en Meurthe-et Moselle, entre Metz et Nancy. Avec Thierry Georges et Stéphane Jourdain, vivez les 30 ans du Mondial Air Ballon, le plus grand rassemblement de montgolfières au monde organisé les années impaires. Vous entendrez Philippe Buron-Pilâtre, l'organisateur et fondateur, descendant 7ème génération de Jean-François Pilâtre-de-Rozier, l'un des deux premiers aéronautes de l'histoire. S'il est le d'Artagnan de la manifestation, ses mousquetaires sont Gérard Feldzer (ancien pilote-instructeur et spécialiste de l'aviation), Jean-François Clervoy (spationaute) et Bertrand Piccard qui a bouclé un tour du monde avec Solar Impulse, l'avion solaire. Ils sont tous au micro de Radio Guidage ainsi que d'autres acteurs du Gemab 2019.



Le Grand Est Mondial Air Ballon sur l'ancienne base américaine de l'Otan à Chambley en Meurthe-et-Moselle se poursuit jusqu'au 4 août prochain. l'accès est libre et gratuit.