Grenoble, Ville de garnison

Avant le rattachement de la Savoie à la France (1860), Grenoble était classée : "ville frontière". Aussi sa garnison était-elle importante. Elle fut classée ensuite "place forte de première importance" : de nombreux régiments et bataillons y furent encore affectés. En 1900, Grenoble comptait 60 439 habitants dont plus de 10 000 militaires (infanterie, artillerie, génie, cavalerie, chasseurs alpins) et un certain nombre de casernes. Les militaires assuraient des animations très suivies à Grenoble : concerts, défilés, retraites aux flambeaux.