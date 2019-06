Guillery : capitaine des voleurs

Comment un malfaiteur notoire, ennemi public sous le roi Henri IV, condamné à être roué vif en place publique, a-t-il pu devenir le gentil chasseur de la comptine que chantent encore les enfants dans les cours de récréation 500 ans après ses exploits ? C'est parce que les petites gens qui ont tissé sa légende n'ont pas eu à souffrir de ses méfaits, bien au contraire. À l'instar de Robin des Bois, il défiait, ridiculisait, et détroussait de préférence les collecteurs d'impôts, qu'ils fussent du roi ou du clergé, ceux-là mêmes qui les écrasaient de charges et les acculaient à la misère. Yvon Marquis sort de l'ombre la vie romanesque de ce personnage et nous raconte le destin de ce chef de bandits, né en Bas-Poitou près des Essarts.