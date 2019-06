Henriette de Lorraine, Princesse lorraine, héroïne de roman

Je voudrais vous parler aujourd’hui d’une princesse lorraine du XVIIe siècle, Henriette de Lorraine, dont le beau portrait en pied se trouve aujourd’hui dans la salle des mariages de la mairie de Saint-Avold. Née à Nancy en 1605, elle est l’arrière-petite-fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis.

Son enfance n’est pas des plus heureuses, car marquée par le manque de tendresse de sa mère. En 1621, à 17 ans, on la marie contre son gré à un homme qui en a le double, Louis de Guise, fils naturet de l’archevêque de Reims.