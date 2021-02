Herbauges & Bélesbat : villes englouties

Quand les éléments se déchainent : pluie froide, vent violent, grêle, et mer déchainée. Quand les niveaux de nos rivières vendéennes montent inexorablement. Quand l’eau submerge à peu près tout dans nos deux marais et n’arrive plus à s’évacuer, l’imaginaire galope, nos vieux réflexes de peur ressurgissent tout à coup.

Laissons-nous conter aujourd’hui l’histoire légendaire de ces deux villes englouties : Herbauges et Belesbat.