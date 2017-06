Histoire et découverte du musée de la Roche-sur-Yon

Modeste, il recèle néanmoins des collections variées, de la peinture aux arts graphiques, en passant par des estampes japonaises, des pièces archéologiques et un grand fonds de photographies contemporaines. Prévu dans la fondation de la ville par Napoléon, le musée ne voit le jour qu’en 1849, sous l’impulsion du maire de l’époque, l’érudit Léon Audé. Aujourd’hui, le fonds Paul Baudry et le fonds Benjamin Rabier assoient sa réputation. Nous partons à la découverte de l’histoire du musée de la Roche et de ses collections avec sa directrice Hélène Jagot.