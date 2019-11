Histoire et patrimoine : les Herbiers et ses environs

Charlotte de Villiers évoque son ouvrage sur le patrimoine et l'histoire des Herbiers et de ses environs. Un livre riche en découvertes qui sera peut-être pour vous l'occasion de très belles balades dans la nature et dans l'histoire. Un ouvrage sorti en mai 2019 chez La Geste, en partenariat avec l'Office de tourisme des Herbiers. Evocation dans cette émission du Mont des Alouettes, de Jean Yole, du petit séminaire des Herbiers futur lycée Jean XXIII, de la Grainetière, de l'Etenduère, du prêtre Matthieu de Gruchy, de l'aviateur René Guilbaud, ou encore du Puy du Fou.