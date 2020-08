Hôtel de Clermont

Même si les animations spécifiques du service patrimoine de la ville de Laval s’achèvent avec la fin des vacances, il en reste quelques’unes ce we et puis, c’est toute l’année que l’on peut flaner à Laval et ouvrir les yeux, lever la tête et s’émerveiller. Pour preuve, cette invitation que nous lance Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne pour cet avant dernier « été en pays de la Loire » de la saison :