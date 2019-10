Il est urgent de sauvegarder le patrimoine archéologique pour notre humanité.

Elie Essa Kas Hanna est d'origine syrienne; il est professeur à l'Institut Pontifical oriental et chercheur à l'Institut National de l'Histoire de l'Art de Paris.

Voici son témoignage sur l'importance de protéger le patrimoine archéologique, à l'heure où les destructions et pillages des biens culturels sont de plus en plus nombreux au Moyen-Orient.

La connaissance du passé des territoires et de l’humanité en dépendent.