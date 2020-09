Toutes les 4 semaines, le lundi à 19h20

Revisitez l'histoire du diocèse du Mans à travers ses figures les plus marquantes et ses lieux les plus emblématiques. Des débuts du christianisme en Sarthe à nos jours, chaque émission vous révélera un pan de patrimoine particulier, et donnera à entendre des sources écrites, qu'elles soient issues d'archives ou de livres. Embarquez pour un voyage dans le temps où passé et présent se rejoignent ! Une émission proposée par le Service diocésain des archives historiques et la bibliothèque diocésaine.