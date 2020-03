Ils sont morts de faim à l’hôpital psychiatrique de La Roche-sur-Yon durant l’O

C’est un scandale encore peu connu, et peu traité par les historiens, celui de la situation des asiles psychiatriques français pendant la seconde Guerre mondiale. Celui du département de la Vendée, à la Grimaudière de la Roche-sur-Yon, aujourd’hui l’hôpital Georges Mazurelle, n’a pas échappé à la règle et a vu mourir plusieurs centaines d’« aliénés ». Des malades réduits « à un rationnement si strict que la faim, le froid, la tuberculose et d’autres affections liées à l’absence de nourriture et de chaleur » auront raison d’eux en grande partie.

Enquête cette semaine sur « l’hécatombe des fous » et sur ses raisons. Effet collatéral de la guerre, influence de l’idéologie nazie, ou bien tout simplement indifférence de la société et incurie de l’administration ? Des éléments de réponse sur cette tragédie dans EQDH cette semaine.